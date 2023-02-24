"Я выбрала любовь": Асель Садвакасова сообщила о расставании с бойфрендом и новом возлюбленном

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова рассказала о расставании с возлюбленным в своем Instagram-аккаунте, однако сердце актрисы вновь несвободно, передает NUR.KZ.

Актриса поведала поклонникам о расставании с мужчиной и о произошедших в ее жизни переменах после переезда на Бали.

Stories Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

"Я понимала, что что-то происходит внутри меня, я счастлива в целом, но тонкой нитью шло какое-то неудовлетворение. Я чаще обычного была раздражена. Было много злости, что мне несвойственно", — сказала Асель.

По словам Садвакасовой, она боялась посмотреть правде в глаза и взглянуть на свои личные отношения.

"Изучив себя уже достаточно хорошо, я понимала, что куда-то не хочу смотреть. Какую-то важную правду я не хочу увидеть. Я боялась честно посмотреть на свои самые важные отношения — личные", — написала артистка.

Садвакасова составила список требований к своему идеальному партнеру. По словам Асель, бывший возлюбленный подходил почти по всем критериям, кроме одного.

Stories Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

"Идеальная картинка реальности — характер, качества, отношение ко мне, внешность, вот абсолютно все из моего списка. Живи и радуйся, Аселя. Планируй будущее, тем более все идет к тому, чтобы уже переходить на следующий уровень отношений. Все просто идеально. Только почему внутри с каждым днем становится так пусто и холодно", — поделилась актриса.

Девушка поведала, что в этот момент у нее начались проблемы со здоровьем.

"На физическом уровне у меня начали выпадать сильно волосы, начались головокружения, боли в спине и пояснице. Все мастера и учителя говорили мне, что я не хочу видеть какую-то правду", — рассказала Асель Садвакасова.

Актриса призналась, что при всей идеальной картине в этих отношениях не хватало самого главного — любви.

Stories Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

"Да, не было любви. Я создала свою реальность из книг и моих фантазий. Я, как главный контроллер своей жизни, спроецировала все, кроме самого важного, что неподвластно расчету — любовь. Я наконец-то честно сказала себе, что не люблю этого замечательного мужчину. Я понимала, что буду завершать не просто отношения именно с этим человеком, я прощаюсь с иллюзией идеальной жизни", — поведала Асель.

Отечественная актриса уточнила, что сделала выбор в пользу себя и в телефонном разговоре с бойфрендом сообщила о расставании с ним.

"Я честно проговорила по телефону все как есть, поблагодарив за этот шикарный опыт. В этот самый момент внутри меня высвободилось огромное количество энергии. Я просто начала летать от счастья, радости и свободы. Я выбрала себя. Я выбрала жизнь. Я выбрала любовь", — призналась артистка.

Также Асель призналась, почему решила завершить эти отношения и перестать себя обманывать.

"Я влюбилась в другого мужчину. Я никогда не испытывала таких чувств и эмоций. Это волшебство", — поделилась актриса.

Видео взято со страницы Асель Садвакасовой в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010671-ya-vybrala-lyubov-asel-sadvakasova-soobschila-o-rasstavanii-s-boyfrendom-i-novom-vozlyublennom/