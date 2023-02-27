"Я сделала выбор": Асель Садвакасова рассказала о своем признании мужчине в чувствах и неожиданном итоге

Stories Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

38-летняя казахстанская актриса и певица Асель Садвакасова в своем Instagram откровенно рассказала о знакомстве с возлюбленным и о своих чувствах к нему, передает NUR.KZ.

Недавно Асель заявила о своем расставании с мужчиной, однако затем призналась, что вновь влюблена.

По словам артистки, с новым возлюбленным у них есть общие друзья.

"Когда я улетала из Алматы, мои друзья мне рассказывали о своем друге, который собирается бросить все и уехать на Бали. Когда я спросила, зачем он это делает, они сказали: "Он хочет понять свою душу". Уже это меня сильно впечатлило, потому что полтора года назад я сделала это сама. Я знаю, что на это решаются реально смелые и сильные люди", — написала Асель.

Как рассказала актриса, она первая написала молодому человеку и предложила встретиться по прилете на Бали.

"Я сама написала ему и предложила свою помощь, когда он прилетит. Он прилетел в январе, и мы встретились и проговорили в первый день шесть часов как шесть минут. Это была обычная встреча. Не было флирта или еще чего-то, но было очень душевно и хорошо. Как будто мы знали друг друга всю жизнь. И я начала ловить себя на мысли, что мне не хочется, чтобы этот день заканчивался", — рассказала Асель Садвакасова.

Актриса призналась, что почувствовала, что ей нравится находиться в обществе этого мужчины.

"Я поняла, что мне нравится быть с этим мужчиной. Я понимала, что мне интересно и весело с ним, как никогда ни с кем не было. Он меня удивлял и как будто понимал все, о чем я говорю. Почему-то именно ему хотелось все рассказывать и делиться своими душевными переживаниями. Мне не хотелось с ним расставаться", — добавила Садвакасова.

Асель поделилась с фолловерами, что никогда не испытывала подобных чувств. После чего было принято решение разорвать прежние отношения.

Stories Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

"Было невозможно уже саму себя обманывать. Я поняла, что влюбилась. И поняла, что так я не влюблялась никогда. В тот же момент я приняла решение: пора выходить из зоны комфорта. И первым пунктом стояло решение завершать отношения", — высказалась инстадива.

По словам артистки, она рассказала о своих чувствах, однако молодой человек не ответил ей взаимностью.

"Я решила признаться первой. Мне не было страшно, что меня могут отвергнуть или посмеяться. Я разрешила себе любить и не ждать чего-то взамен, а наслаждаться этим сладким чувством внутри. Он сказал: "Я не испытываю того, о чем ты говоришь". И я услышала в голосе смешанные чувства. Мне не было больно. Я просто ответила: "Это подарок тебе — моя любовь. Прими как дар этот чистый поток любви", — поделилась с подписчиками актриса.

Асель Садвакасова добавила, что они с новым возлюбленным приняли решение остаться друзьями.

"Я знала, что нравлюсь ему, не знаю почему, но чувствовала и понимала, что человеку нужно время пожить с этим. Мы договорились остаться также друзьями. Первый раз в жизни я сделала выбор, а не наоборот. Я выбрала мужчину сама", — призналась артистка.

Видео взято со страницы Асель Садвакасовой в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010916-ya-vybrala-muzhchinu-sama-asel-sadvakasova-rasskazala-o-novom-romane/