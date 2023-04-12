"Есть человек, который мне нравится": Айжулдыз Адайбекова призналась, что ее сердце несвободно

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Молодая актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова, которая развелась два года назад, призналась, что у нее есть молодой человек. Об этом она рассказала в программе Revue News.

Недавно актер Еркебулан Токтар заинтриговал фанатов совместным фото с Айжулдыз Адайбековой. Многие сразу же поняли, что молодые люди вместе снимаются в кино. Однако, как рассказала актриса, нашлись и те, кто подумал, что у них роман.

"Мы, конечно, подозревали, что будет хайп, что люди начнут о нас судачить, но тут начались настоящие расследования, про нас говорили то, чего не было, поэтому мы рассказали правду в сторис", - отметила она.

Айжулдыз и Еркебулан рассказали, что они всего лишь друзья, а не пара. Однако, оказалось, что сердце Айжулдыз все же кем-то занято.

"У меня есть человек, который мне нравится. Он очень-очень хороший человек. Про мою личную жизнь вы нигде не узнаете, я расскажу обо всем, когда выйду замуж, когда буду беременной, возможно, тогда я все расскажу о себе. Я такой человек. Но на свадьбу свою я вас позову", - заявила она журналистке.

Напомним, Айжулдыз Адайбекова рассказала, что не была официально замужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016499-est-chelovek-kotoryy-mne-nravitsya-ayzhuldyz-adaybekova-priznalas-chto-ee-serdtse-nesvobodno/