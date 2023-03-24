"Девочки ревнуют": Еркебулан Токтар заинтриговал фанатов фото с Айжулдыз Адайбековой

Еркебулан Токтар и Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер Еркебулан Токтар заинтриговал фанатов в Instagram, выложив совместное фото с Айжулдыз Адайбековой. Пользователи Сети бурно отреагировали на публикацию, передает NUR.KZ.

Напомним, Еркебулан Токтар кардинально сменил имидж ради новой роли в кино. Из жгучего кареглазого брюнета Еркебулан превратился в шатена с зелеными глазами.

Теперь же он показал фото с молодой актрисой и дизайнером Айжулдыз Адайбековой, которая запечатлена с ним в белоснежном платье и шляпке с вуалью.

Многие догадались, что это образы их героев в фильме. Однако некоторые подписчики решили, что молодые люди отлично смотрятся вместе.

"Девочки, не отписывайтесь, брат, будь осторожен", "Вы подходите друг другу", "Женись на ней", "Когда свадьба?", "Будьте счастливы", "Это просто кино", "Очень красивая фотография, влюбленная пара", "Это кадр из фильма, где они вместе снимаются", "Девочки ревнуют", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2013880-devochki-revnuyut-erkebulan-toktar-zaintrigoval-fanatov-foto-s-ayzhuldyz-adaybekovoy/