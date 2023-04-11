"Он присоединяется к ним": Майя Бекбаева о том, как муж реагирует на комплименты в ее адрес
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Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева рассказала подписчикам в Instagram, как ее супруг относится к тому, что его жене часто делают комплименты, передает NUR.KZ.
Майю спросили, какой у нее рост и вес, а также поинтересовались, носит ли она линзы.
"Рост 165 см, вес 56 кг. Линзы не ношу. Глаза меняют цвет от серо-зеленых до карих, в зависимости от освещения", - рассказала телеведущая.
Один из подписчиков поинтересовался, как муж Бекбаевой относится к комплиментам в ее адрес, которых очень много.
"Он к ним присоединяется", - заявила она.
Ранее теледива раскрыла секрет их крепких взаимоотношений, опубликовав архивное фото с супругом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016297-on-prisoedinyaetsya-k-nim-mayya-bekbaeva-o-tom-kak-muzh-reagiruet-na-komplimenty-v-ee-adres/