"Кто-то писал, что из-за денег за него вышла": Майя Бекбаева выложила архивное фото с мужем

Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева выложила архивное фото со своим супругом и рассказала, что им довелось пережить вместе. Она также ответила на подозрения о том, что вышла замуж из-за денег, передает NUR.KZ.

Семейное фото многолетней давности появилось у Майи на ее странице в Instagram.

"Кто-то писал мне в комментариях, мол, муж с пузиком и в очках, небось, из-за денег за него вышла. Я так смеялась, ибо в моих глазах он всегда как на этом фото: стройный, остроумный мачо, каким я его увидела много лет назад. И было в нашей жизни все. И съемная квартира, и ипотека, и первая машина, старенький "Фольксваген", на котором меня забирали из роддома. Был период тотального безденежья, все было", - отметила Бекбаева.

Телеведущая раскрыла секрет их крепких взаимоотношений.

"Мы сохранились как союз, как пара. Потому что нашей целью было не только создание семьи и рождение детей. Мы хотели расти вместе. Расти как пара и каждый по отдельности. А жить за счет другого мне совсем не интересно. Я обожаю познавать границы собственных возможностей. Чего и вам желаю", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985820-kto-to-pisal-chto-iz-za-deneg-za-nego-vyshla-mayya-bekbaeva-vylozhila-arhivnoe-foto-s-muzhem/