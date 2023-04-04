"Тюркская воительница": стреляющая из лука Майя Бекбаева очаровала Казнет

Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева продемонстрировала фанатам в Instagram навыки стрельбы из лука. Подписчики отметили, что ей нужно сниматься в кино, передает NUR.KZ.

"Амургуль", - шутливо подписала Майя свое видео, которым поделилась на своей страничке.

На кадрах Майя в расписном чапане, сшитом в национальном стиле, и тюбетейке стреляет по мишени из лука.

Подписчики, очарованные своей любимицей, оставили свои многочисленные лестные отзывы. Они сравнили ее с бесстрашной сакской царицей Томирис.

"Вам нужно сниматься в кино", "На генетическом урове вы правильно держите лук", "Тюркская воительница", "В наших енах это заложено", "Прямо в сердце", "Ух, молодец, Майяжан", "Томирис", "Точное попадание", "В яблочко", "Интересно, в кого попала", - отметили восхищенные пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015306-tyurkskaya-voitelnitsa-strelyayuschaya-iz-luka-mayya-bekbaeva-ocharovala-kaznet-video/