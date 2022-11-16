"Если себя цените, не выйдете за бомжа": Индира Едильбаева высказалась о браках по любви

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева высказалась на тему браков и попытках окружающих поторопить девушек в вопросах замужества, передает NUR.KZ.

В Instagram одна из подписчиц Индиры спросила, как бороться с общественным давлением на тему того, что ей якобы уже пора замуж.

"Девочки, ну жить в браке будете вы, а не те, кто говорят: "Давай замуж". Я вообще всегда за то, чтобы выходить по любви. Если вы себя цените, понятно, что не выйдете за бомжа, поэтому все по уму и по сердцу должно быть. И потом, все люди, которых вы встречаете в жизни, это ваше отражение и внутреннее состояние", - ответила на это певица.

Stories Индиры Едильбаевой. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997442-esli-sebya-tsenite-ne-vyydete-za-bomzha-indira-edilbaeva-vyskazalas-o-brakah-po-lyubvi/