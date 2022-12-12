Оксана Самойлова и Джиган сыграли пышную свадьбу (фото)

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Джиган сыграли пышную свадьбу спустя десять лет после вступления в законный брак. Блогерша отметила, что их семья переходит на новый уровень, передает NUR.KZ.

Трогательными кадрами с мероприятия одна из самых известных российских мам поделилась в своем Instagram.

"12.12.2012 - 12.12.2022, сегодня нашей семье ровно 10 лет. 10 лет в браке и примерно 14 вместе, а может, и 15 - никто не помнит, сколько точно. И сегодня у нас свадьба. Да-да. Самая настоящая свадьба. И знаете, эта свадьба куда важнее спустя 10 лет.

Сегодня наша уже такая большая семья переходит на следующий уровень. Вместе, рука об руку, спина к спине, ноздря в ноздрю, в окружении четырех любимых детей. И это бесконечно прекрасно. Сегодня будет сказано много слов, пролито много слез счастья, будет много смеха, много радости и 1000 безумно трогательных моментов", - написала Оксана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001182-oksana-samoylova-i-dzhigan-sygrali-pyshnuyu-svadbu-foto/