"Инфантильные мужчины не способны любить": Алия Ануарбек поразмышляла об отношениях в браке

Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Актриса Алия Ануарбек поразмышляла в Instagram на тему отношений между супругами. Она отметила, что ее умерший муж был зрелым человеком, который был готов проявить ответственность в браке, передает NUR.KZ.

Напомним, Алия Ануарбек рассказала о знакомстве с мужем, борьбе за него и его смерти. Актриса отметила, что подписчицы ей часто задают вопросы об отношениях, о том, как добиться гармонии в семье.

"Азамат же был уже готов к серьезным, зрелым отношениям. Он и сам был психологически зрелым мужчиной в свои 27 лет (столько ему было, когда познакомились). И был очень уверенным в себе молодым человеком", - рассказала она.

Алия считает, что есть много инфантильных мужчин, которые абсолютно не готовы предпринять какие-либо шаги.

"Как только появляются проблемы в ваших отношениях, они тут же исчезают и скидывают с себя ответственность, оставляют вам разбираться со всем самой.

Они, как дети, беспечны, прожигают свою жизнь, вместо того, чтобы встать во взрослую позицию и строить будущее. И не умеют коммуницировать в зрелой позиции.

Естественно, они вас не понимают и не поймут. Потому что вы разговариваете с разных позиций, будто на разных языках", - отметила актриса.

Алия призвала своих подписчиц не терять самоуважения.

"Не позволяйте никому ставить под сомнение вашу самоценность. Просто инфантильные мужчины не способны любить, кроме своего эго они ничего не видят!" - заключила она.

"Полностью согласна", "Какая вы здесь красивая", "Вы идеал и эталон женственности", "В точку", - прокомментировали пост Алии фанаты.

Ранее потерявшая мужа Алия Ануарбек ответила на вопрос о повторном замужестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014566-infantilnye-muzhchiny-ne-sposobny-lyubit-aliya-anuarbek-porazmyshlyala-ob-otnosheniyah-v-brake/