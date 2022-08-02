Потерявшая мужа Алия Телебарисова ответила на вопрос о повторном замужестве

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Телебарисова ответила на вопросы подписчиков о том, планирует ли она еще выходить замуж. Мать двоих дочерей также дала совет тем, кто собирается вступать в брак, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алия отметила, что половина вопросов, адресованных ей, касаются повторного замужества.

"Все вам интересно, серьезно, практически половина вопросов крутится вокруг этого, стараюсь игнорировать. Но отвечу, так уж и быть. Это знает один Всевышний", - заявила актриса.

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

"Мой совет девчонкам, которые собираются замуж: выбирайте мужчину так, чтобы у него в сердце была вера. Вот это вот хороший человек. Если есть вера, то все при нем. И человечность, и доброта, и честность, и стремление окружить заботой свою семью, дать ей самое лучшее. И этот человек никогда семьей своей рисковать не будет", - добавила она.

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981252-poteryavshaya-muzha-aliya-telebarisova-otvetila-na-vopros-o-povtornom-zamuzhestve/