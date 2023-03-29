"Как я буду развиваться?": Рано Умарова рассказала, почему не хочет снова выйти замуж

Рано Умарова. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Казахстанская певица и актриса Рано Умарова объяснила подписчикам в своем Instagram-аккаунте, почему она не торопится снова выйти замуж, передает NUR.KZ.

Актриса, пережившая развод несколько лет назад, объяснила фолловерам, почему она до сих пор не вышла замуж. По словам Рано, она много времени уделяет собственному развитию, а замужество, по ее мнению, будет этому препятствовать.

"Не замужем я потому, что я не хочу замуж, честно. Сейчас я много времени посвящаю своему развитию. У меня вообще в целом понятие такое, что если муж дома, то и я дома. Я его не могу оставить дома с детьми. Как я буду развиваться? У меня понятия "саморазвитие" и "муж" почему-то несовместимы. Хотя я знаю, что это неправильно. Я знаю много примеров, где это есть. Но у меня почему-то вот пунктик", — рассказала артистка.

Видео взято со страницы Рано Умаровой в Instagram

Также знаменитость призналась, ей кажется, что она лишит сына свободы, впустив постороннего мужчину в их жизнь.

"Как я уже сказала, у меня есть сынок, которого я балую. И есть тоже пунктик, что если будет еще кто-то с нами жить, я лишу своего сына свободы. У меня нет картинки в голове, что мой ребенок живет с чужим мужчиной. Непонятно как-то это для меня. Что тоже нужно проработать", — пояснила отечественная звезда.

Она также добавила, что познакомит сына со своим будущим мужчиной только тогда, когда будет в нем полностью уверена.

"Есть примеры прекрасных семей, где женщина с детьми выходит замуж, они живут душа в душу. Я тоже в стадии проработки и пока замуж не хочу. Поэтому ни разу ни с кем сына не знакомила. Познакомлю, когда буду уверена в молодом человеке. И, опять-таки, чтобы быть уверенной, нужно время. А все сейчас куда-то торопятся, особенно сразу в постель. Замкнутый круг получается. Поэтому я и одна", — поделилась Рано Умарова.

Stories Рано Умаровой. Скрин: instagram.com/ranosha_umarova

Ранее мы писали, что Рано Умарова рассказала, как пережила развод.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014562-kak-ya-budu-razvivatsya-rano-umarova-rasskazala-pochemu-ne-hochet-snova-vyyti-zamuzh/