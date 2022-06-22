"Состояние было тоже потерянное": Рано Умарова рассказала о себе после развода (видео)

Рано Умарова. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Казахстанская певица Рано Умарова рассказала, в каком состоянии оказалась после развода. Артистка призналась, что чувствовала себя потерянной и не знала, куда двигаться, передает NUR.KZ

В Instagram одна из подписчиц Рано спросила у звезды, как пережить развод, и отметила, что не может понять себя. В ответ Умарова записала на эту тему несколько Stories. По мнению певицы, не стоит тратить время на страдания.

"Смотрите, если в этой теме долго зависать, заниматься самобичеванием, искать, кто виноват, то можно потерять очень много времени. Время сейчас летит неумолимо, день за три. Поэтому лучше это время посвятить себе.

Я вас очень понимаю. Если вы давно на меня подписаны, то знаете, что я тоже в разводе. Состояние было тоже потерянное, не знала, в какую сторону двигаться и как вообще это сделать. Как будто осталась одна, а передо мной несколько дорог и непонятно, как встать и по какой идти", - призналась музыкальная исполнительница.

Она также дала еще один совет на эту тему.

"Все мы прекрасны, в нас скрыто столько талантов, нужно только для этого уделить время себе и быть внимательным. Тогда вы сможете понять, что вам нужно, чего хотите, как развиваться и чем заняться. Но если нужно время пострадать, поставьте себе дедлайн. Например, "я буду плакать и страдать месяц". И прям выплакать всю свою боль, а как пройдет месяц, завершить все эти сопли и начать двигаться", - резюмировала Рано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975125-sostoyanie-bylo-tozhe-poteryannoe-rano-umarova-rasskazala-o-sebe-posle-razvoda-video/