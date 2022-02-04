"Плакала, страдала, ревновала": Рано Умарова рассказала, как пережила развод

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Отечественная певица Рано Умарова снова провела вечер откровений со своими подписчиками в Instagram. Артистка рассказала, как тяжело пережила развод, но осознала, что жизнь продолжается и она прекрасна, передает NUR.KZ.

Рано дала совет своим подписчицам, как пережить развод, исходя из своего опыта.

"Для начала, если хочется поплакать, надо поплакать. Я прям плакала, страдала, ревновала. Обязательно нужно все эмоции пережить, чтобы потом можно было отпустить. Долго не засиживаться в этом состоянии.

К сожалению, так бывает, что люди расстаются, и если вам лучше порознь, то отпустите и вперед к действиям, к саморазвитию. Когда вы начнете заниматься собой, вы поймете, что на разводе жизнь не заканчивается, главное, что все здоровы и полны потенциала.

Замотивируйте себя на свои мечты и планы. И реализовывайте их. Вот честно, когда я все отпустила, сосредоточилась на том, чего бы я хотела достичь, мне и плакать-то уже некогда. Столько всего интересного, нужно жить!

Будьте прекрасны и влюблены в себя, и, вот честное слово, сколько еще поклонников будет", - рассказала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Сторис Рано Умаровой. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Подписчики попросили рассказать о причине ее развода.

"Когда начали жить вместе, оказалось, что мы разные и не понимаем друг друга. Он хороший, я хорошая. Просто, когда врозь", - отметила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954549-plakala-stradala-revnovala-rano-umarova-rasskazala-kak-perezhila-razvod/