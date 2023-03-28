Рамазан Амантай растрогал Казнет теплым видео с маленькой дочерью

Рамазан Амантай с женой и дочерью. Фото: instagram.com/ramantay

Звезда франшизы "Бизнес по-казахски", актер и поэт Рамазан Амантай умилил фанатов в Instagram теплым видео, на котором запечатлен с женой и маленькой дочерью, передает NUR.KZ.

Рамазан рассказал, что редко бывает дома из-за съемок. Недавно он приступил к съемкам нового фильма "Алаш". На съемочную площадку приехала его супруга с маленькой дочкой, чтобы пожелать ему удачи.

"Днем и ночью нахожусь на съемках. Доча очень соскучилась, не хочет отпускать, не хочет уходить с мамой. Она подарена нам Всевышним, любимая внучка дедушки и бабушки. Скоро ей исполнится годик, тогда с вами познакомлю", - написал Рамазан.

"Так мило", "Будьте счастливы", "Девочки всегда ближе к отцам", "Как бы не сглазить", "Удачи вам", - оставили свои комментарии подписчики.

"Совсем не хочет уходить. Хочет остаться с папой. Откуда ей знать, что папа на работе. Мое сердечко, мой верблюжонок", - подписал счастливый отец еще одно видео.

Напомним, в апреле прошлого года Рамазан Амантай впервые стал отцом. Актер устроил красивую выписку жене и дочери из роддома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014376-ramazan-amantay-rastrogal-kaznet-teplym-video-s-malenkoy-docheryu/