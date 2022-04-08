Рамазан Амантай устроил красивую выписку жене и дочери из роддома (видео)

Рамазан Амантай с супругой и Дана Кентай. Фото: instagram.com/danakentai

Актер и композитор Рамазан Амантай, недавно ставший отцом, устроил красивую выпуску супруге и новорожденной дочери из родильного дома. Разделить радость с семьей артиста пришли его звездные друзья, передает NUR.KZ.

Кадрами встречи супруги и новорожденной девочки из роддома поделились в соцсетях коллеги и друзья Рамазана Амантая. Огромные букеты роз, большие плюшевые игрушки, веселые песни под гитару и гармонь - встреча обаятельной Гульфару Толен с крохотной дочуркой прошла в теплой дружеской обстановке.

Встречающие поздравили молодых с пополнением в семье, пожелав крепкого здоровья малышке и ее маме. Особенно трогательным оказался момент встречи новоиспеченного папы с дочерью. Рамазан взял на руки новорожденную с особым трепетом и нежностью.

Отметим, что незадолго до рождения девочки Рамазан Амантай с беременной супругой устроили трогательную фотосессию. Комедийный актер долгое время не показывал красавицу-жену. Почти через месяц после свадьбы он впервые поделился фотографией с ней.

Рамазан Амантай известен казахстанскому зрителю по роли забавного Еркоша из франшизы "Бизнес по-казахски". Недавно в прокат вышел фильм о приключениях Еркоша в Турции под названием I go to school. В кинокомедии Нурлана Коянбаева снялась также индийская актриса Авика Гор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964204-ramazan-amantay-ustroil-krasivuyu-vypisku-zhene-i-docheri-iz-roddoma-video/