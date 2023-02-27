"С мужем не нашли компромисс": Айсауле Бакытбек рассказала, почему не показывает ребенка

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек ответила на вопросы подписчиков в Instagram и рассказала, почему неохотно делится личной жизнью и не показывает дочку, передает NUR.KZ.

Знаменитость призналась, что не любит выставлять личную жизнь напоказ, отвечая на вопрос подписчиков о фотографиях со дня рождения дочки Сафии.

"На страничку их не гружу, так как не очень люблю делиться личной жизнью и семейными мероприятиями. Мы часто просим гостей наших праздников "фотографировать глазами", а не снимать на телефон. Так было на свадьбе, на гендере, на тусаукесер", - заявила актриса.

Айсауле объяснила, почему до сих пор не хочет публиковать фото годовалой дочери.

"Потому что почти не показываю свою личную жизнь, и с мужем пока не нашли компромисс в этом вопросе. Не показывать пока в Instagram дочу мы решили и попросили других уважать наше решение. Но, как показывает практика, иногда какие-то неясные мне личные помыслы людей выше, чем наша просьба на приватных семейных мероприятиях. Реально, уже показала бы дочу, потому что устала людям говорить: "Оставьте фото для себя, пожалуйста", а они его все равно потом закидывают", - поделилась представительница отечественного шоу-бизнеса.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Также блогерша рассказала фолловерам, как ей удается все успевать.

"Я делегирую все, что возможно. Моя работа заключается в правильном управлении людьми и нахождении в состоянии вдохновения, чтобы поддерживать свой бизнес и гармонию дома. Успеть заработать все деньги мира я не стараюсь, я стараюсь жить в свое удовольствие", - ответила отечественная звезда соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011008-s-muzhem-ne-nashli-kompromiss-aysaule-bakytbek-rasskazala-pochemu-ne-pokazyvaet-rebenka/