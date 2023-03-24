"Я отписалась от всех": Алтынай Жолдыбаева сделала обращение в соцсети
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Певица Алтынай Жолдыбаева сделала обращение к своим подписчикам в Instagram. Девушка заявила, что отписалась от всех, поскольку наступил священный месяц Рамазан (Рамадан), передает NUR.KZ.
"Дорогие читатели, близкие, знакомые, друзья, на кого я была подписана. Я от всех отписалась, потому что наступил долгожданный Рамадан.
В этот священный праздник я намерена сохранить для себя Рамадан и сохранить себя в Рамадане. Если Аллах пожелает.
Постоянным полем взаимодействия, к сожалению, является Инстаграм. Буду заходить с полезными сторис и постами", - пообещала она, поздравив всех с наступлением священного месяца и поста.
Ранее надевшая хиджаб Алтынай Жолдыбаева написала пост-откровение, в котором призналась, что не все с восторгом приняли трансформацию ее стиля в одежде.
А недавно и ее сестра Камшат Жолдыбаева, которая недавно вышла замуж, появилась в хиджабе и удивила фанатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013923-ya-otpisalas-ot-vseh-altynay-zholdybaeva-sdelala-obraschenie-v-sotsseti/