Вышедшая замуж Камшат Жолдыбаева появилась в хиджабе (видео)

Камшат Жолдыбаева. Кадр из видео: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Певица Камшат Жолдыбаева, которой недавно провели обряд "қыз ұзату", появилась в хиджабе. Видео экс-солистка "КешYOU" опубликовала на своей страничке в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале марта в Сети появилось видео "қыз ұзату" Камшат Жолдыбаевой. Ее избранником стал актер Газрет Ержанов, с которым Камшат снималась в сериале "Рауза". Камшат впервые после своих проводов появилась в соцсети.

"Тот, кто был здесь, сразу же узнает это место", - подписала певица видео, на котором она запечталелась в хиджабе.

Фанаты заявили, что видео снято в городе Медине.

"Камшат изменилась на 180 градусов", "Ничего себе! Камшат тоже покрылась?", "Многие начали покрываться друг за другом, прям странно", "Я так обрадовалась, когда узнала, что Камшат и Жанар Дугалова вышли замуж, как будто они мои родные сестры", - отметили фанаты.

А некоторые предположили, что Камшат беременна.

"Поздравляю вас с беременностью!", "Мне тоже так показалось", "Мальчик будет", "Видно же, что беременна, эта девушка всегда занималась спортом, а теперь заметно, что беременна", - озвучили свои догадки комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013595-vyshedshaya-zamuzh-kamshat-zholdybaeva-poyavilas-v-hidzhabe-video/