"По зову души": надевшая хиджаб Алтынай Жолдыбаева написала пост-откровение

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева, которая с недавнего времени стала носить хиджаб, призналась, как к этому отнеслись ее подписчики. Одни выразили удивление, другие восхитились, а третьи раскритиковали, передает NUR.KZ.

Младшая сестра Камшат Жолдыбаевой рассказала, что не все с восторгом восприняли трансформацию ее стиля в одежде. Однако многие замечают, что ей к лицу такая одежда.

"Ну а некоторые говорят, что это чуждо казахской культуре. Но я не собираюсь подражать девушкам других национальностей. Я делаю это по зову души и потихоньку обновляю свой гардероб по своему вкусу. К примеру, мой сегодняшний наряд отражает мое настроение.

Для меня это красиво. Однако сегодня близкий мне человек сказал в шутку, что я стала похожа на арабских девушек. Но ведь в шутке есть доля правды, не так ли?

Он сказал, что мне нужно купить хиджаб с казахскими орнаментами. А вы как думаете, если я буду носить платки и чапаны с национальными узорами?" - спросила Алтынай своих подписчиков в Instagram.

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

"Спортивный стиль и бижутерия на голове смотрятся как-то не в тему, извините", "Ты очень красивая, тебе все идет", "Конечно, национальный стиль будет к лицу", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006738-po-zovu-dushi-nadevshaya-hidzhab-altynay-zholdybaeva-napisala-post-otkrovenie/