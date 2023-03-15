"Какой душевный праздник": дочери Айнур Ильясовой провели обряд "тұсау кесу" (видео)

Айнур Ильясова с дочерью. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса поделилась в Instagram кадрами обряда "тұсау кесу", который провели ее младшей дочери Латифе. Подписчики пожелали малышке светлого жизненного пути, передает NUR.KZ.

В конце декабря 2021 года актриса Айнур Ильясова стала мамой в третий раз. Она показала, как ее с малышкой встретили из роддома.

Маленькой Латифе провели обряд "тұсау кесу", об этом актриса рассказала своим подписчикам в Instagram.

"Мы провели "тұсау кесу" Латифе, когда ей исполнился год и два месяца. Так уж получилось. Я убедила всех, что перерезать путы должна старшая сестра мужа. Кажется, все прошло замечательно. Спасибо за поздравления, я все ваши комментарии читаю. Пусть и в ваших домах будет такая радость", - написала Айнур.

"Сладкая Латифа. Поздравляю с ее первыми шагами", "Поздравляем! Какой душевный праздник получился", "Поздравляем родителей, пусть Латифуша будет счастлива", - оставили свои пожелания пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012933-kakoy-dushevnyy-prazdnik-docheri-aynur-ilyasovoy-proveli-obryad-tusau-kesu-video/