"Чудесные моменты": Айнур Ильясова показала, как ее с малышкой встретили из роддома

Айнур Ильясова с мужем и ребенком. Фото: instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса Айнур Ильясова, недавно ставшая мамой в третий раз, опубликовала фотографии своей выписки из роддома. Подписчики в соцсети пожелали семье счастья, а новорожденной девочке крепкого здоровья, передает NUR.KZ.

Накануне встречи Нового года актриса Айнур Ильясова стала мамой еще одной очаровательной малышки. Теперь у нее три девочки. Актриса поделилась счастливыми кадрами выписки из родильного дома в Instagram.

"А вот и фоточки с выписки. Спасибо моим близким, что были рядом и приехали в этот суматошный день - 31 декабря. Я вышла из роддома, как будто из другого мира. Была в каком-то трансе. Удивительно-чудесные моменты", - написала она на своей страничке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Выписка Айнур Ильясовой из роддома. Фото: instagram.com/ainur_ilyasova

Подписчики оставили свои теплые отзывы под фотографиями.

"Какие фотки милые! Поздравляю!", "Пусть детки растут на радость", "Какое счастье! В Новый год в новом расширенном составе! Еще раз с пополнением, Айнурочка!", "Классные фотки, такая знаменательная дата, у малышки теперь будет двойной праздник под Новый Год", "Наши поздравления", "Молодец, красотка", "Айнура, счастья и благополучия вам!!! Скорейшего восстановления и спокойных ночей!", "Как будто и не рожали", - отметили они под постом артистки.

Выписка Айнур Ильясовой из роддома. Фото: instagram.com/ainur_ilyasova

Выписка Айнур Ильясовой из роддома. Фото: instagram.com/ainur_ilyasova

Выписка Айнур Ильясовой из роддома. Фото: instagram.com/ainur_ilyasova

Выписка Айнур Ильясовой из роддома. Фото: instagram.com/ainur_ilyasova

Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949852-chudesnye-momenty-aynur-ilyasova-pokazala-kak-ee-s-malyshkoy-vstretili-iz-roddoma/