Актриса Айнур Ильясова стала мамой в третий раз

Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса Айнур Ильясова сообщила о том, что стала мамой в третий раз. На свет появилась очаровательная малышка, передает NUR.KZ.

"Вы, наверное, уже слышали. Но лучше скажу сама. Благодарю Бога, на свет появилась прекрасная девочка. Все хорошо. Прихожу в себя постепенно. Как говорила моя бабушка: "Родить человека непросто". Позже напишу все подробнее", - сообщила счастливая мама из роддома.

Асель Сагатова, Гульнара Сильбаева, Санжар Мади, Гульназ Жоланова, Динара Сатжан и другие коллеги поздравили Айнур с пополнением в семье. К поздравлениям присоединились и другие подписчики актрисы.

"Поздравляю! Здоровья вам", "Крепкого здоровья, скорейшего восстановления, позитивного настроя!", "Побольше вкусненького молочка", "Просто лучшая маманя!", "Пусть растет счастливой", "Ты принесла в этот мир еще одно чудо, благодарю тебя за это", "Айнурочка, очень рада за вас, поздравляю! Пусть малышка вас только радует", "У меня тоже три принцессы!" - отметили они.

Напомним, Айнур Ильясова провела гендер-пати в кругу близких подруг. Актриса рассказала, как относится к любовным сценам в кино. А незадолго до родов она поделилась нежной фотосессией со своими дочерьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949253-aktrisa-aynur-ilyasova-stala-mamoy-v-tretiy-raz/