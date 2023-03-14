"Я просто влюблена в жизнь": Дарига Бадыкова рассказала о себе

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Казахстанская актриса Дарига Бадыкова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, как относится к критике, а также поведала, о чем жалеет в своей жизни, передает NUR.KZ.

У Дариги Бадыковой спросили, жалеет ли она о чем-либо.

"Порой жалею о том, что верю людям, как "лопух", - отметила она.

Актриса рассказала, каких правил придерживается в жизни.

"Определенного жизненного девиза нет, я просто влюблена в жизнь", - заявила Дарига.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Звезда сериала "Келінжан" и франшизы "Бизнес по-казахски" поведала также, как относится к критике в отношении себя.

"Критику я принимаю, но пустые обвинения - нет", - написала она в сторис Instagram.

Ранее мы писали, что Дарига Бадыкова рассказала, ревнует ли ее муж. Актриса также ответила на критику по поводу ее карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012825-ya-prosto-vlyublena-v-zhizn-dariga-badykova-rasskazala-o-sebe/