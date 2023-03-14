"Я просто влюблена в жизнь": Дарига Бадыкова рассказала о себе
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Казахстанская актриса Дарига Бадыкова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, как относится к критике, а также поведала, о чем жалеет в своей жизни, передает NUR.KZ.
У Дариги Бадыковой спросили, жалеет ли она о чем-либо.
"Порой жалею о том, что верю людям, как "лопух", - отметила она.
Актриса рассказала, каких правил придерживается в жизни.
"Определенного жизненного девиза нет, я просто влюблена в жизнь", - заявила Дарига.
Звезда сериала "Келінжан" и франшизы "Бизнес по-казахски" поведала также, как относится к критике в отношении себя.
"Критику я принимаю, но пустые обвинения - нет", - написала она в сторис Instagram.
Ранее мы писали, что Дарига Бадыкова рассказала, ревнует ли ее муж. Актриса также ответила на критику по поводу ее карьеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012825-ya-prosto-vlyublena-v-zhizn-dariga-badykova-rasskazala-o-sebe/