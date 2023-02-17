"Нет времени обращать на это внимание": Дарига Бадыкова рассказала, ревнует ли ее муж

Дарига Бадыкова в роли Айсары. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Казахстанская актриса Дарига Бадыкова, известная по франшизе "Бизнес по-казахски", сериалам "Келінжан" и "Күйеу бала", ответила на вопросы подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Даригу спросили, не ревнует ли ее супруг.

"Нет, дорогие мои, обращать внимание на его ревность нет времени", - заявила актриса.

Ранее она рассказывала о роли в сериале, в котором сыграла вместе с мужем. Она также пояснила, что для нее значит любовь.

"Я понимаю ее как взаимоуважение", - призналась Дарига.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Подписчики поинтересовались, какой характер у Дариги. Она отметила, что это зависит от отношения к ней.

"Для хороших людей я хорошая, для плохих - мерзкая", - написала она.

Фанаты также задали ей вопрос, с чего начать, чтобы стать отличной актрисой, похожей на нее.

"Если Бог дал вам талант, то он проявится", - озвучила свое мнение звезда сериала "Келінжан".

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009834-net-vremeni-obraschat-na-eto-vnimanie-dariga-badykova-rasskazala-revnuet-li-ee-muzh/