"Я запоминаюсь и фигурой, и смехом, и образами": Дарига Бадыкова ответила хейтерам

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Актриса Дарига Бадыкова написала пост в Instagram, в котором ответила на критику по поводу ее карьеры. Некоторые зрители уверяют, что видят ее слишком часто на экране, передает NUR.KZ.

"Вообще-то, я не захожу часто в TikTok, зашла вчера и почитала отзывы о себе. "Кроме нее нет актрис, что ли?", "Почему только она?", "Во всех фильмах ее видишь, опять она будет играть?" - вот такие комментарии я увидела.

Я же не снимаюсь в каждом новом фильме. Просто запоминаюсь в образах, которые воплощаю на экране. Могу сказать, что снимаюсь только в топовых сериалах. По возможности выбираю их. Отказываюсь от веб-сериалов.

А сериалы и фильмы с моим участием находят свое продолжение. Вы говорите, мол, почему ты много снимаешься. К примеру, "Бизнес по-казахски" состоит из пяти частей. "Гудбай, мой бай" - из двух частей. Сериал "Келінжан" имеет четыре сезона и есть также одноименный фильм.

Сериал "Күйеу бала" - два сезона. Может, поэтому вам и кажется, что я много снимаюсь", - написала Дарига.

Актриса также отметила, что ее несправедливо обвинили в том, что она играет только роль келин.

"Кого же из келин я сыграла, кроме Айсары? Я запоминаюсь и своей фигурой, и смехом, и образами. Не говорите, что видите на экране только Бадыкову. И что будете делать, если я исчезну? Какой вред я вам причинила? Давайте желать друг другу только хорошее", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2009347-ya-zapominayus-i-figuroy-i-smehom-i-obrazami-dariga-badykova-otvetila-heyteram/