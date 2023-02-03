"Нет плохих людей, есть учителя": Жания Джуринская рассказала историю из детства

Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская рассказала историю из детства, которая отпечалась в ее памяти. Она отметила, что случившееся помогло ей стать лучше и краше, передает NUR.KZ.

"Мне было около 15 лет. Я проходила мимо нашей районовской шпаны, от которой краем уха услышала: "Вырастет, капец, здоровая будет". Их вердикт сложился из-за моей детской припухлости и высокого роста.

Ком в горле от услышанного, уж точно будучи подростком я не это хотела услышать от мальчиков. Но именно благодаря этой фразе, я бессознательно начинаю искать все средства и методы, чтобы быть в форме", - рассказала Жания.

Она отметила, что история стала для нее поучительной.

"Офигели, наверное, когда я выросла и постройнела. На самом деле за каждой такой, казалось бы, токсичной историей стоит рост и поэтому, нет плохих людей, есть учителя, которым мы должны быть благодарны за опыт и подаренные качества", - заключила актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007961-net-plohih-lyudey-est-uchitelya-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-istoriyu-iz-detstva/