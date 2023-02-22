"Счастья должно быть много": Жания Джуринская задумалась о втором ребенке
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Казахстанская актриса Жания Джуринская задумалась о втором ребенке. Об этом актриса написала в Instagram. Фанаты отметили, что у такой красивой пары должно быть много детей, передает NUR.KZ.
"Мысль с которой началась эта неделя: "Я что-то уже хочу второго". Это нормально вообще?" - написала Жания, добавив романтическое видео с мужем.
Фанаты тут же отреагировали на ее публикацию.
"Останавливаться на одном ребенке для вашей замечательной пары - это будет преступление, с позволения Всевышнего пусть у вас будут много детишек", "Я так седьмого родила", "Дети - это счастье, а счастья должно быть много", "Вы будете прекрасными родителями", "Понимаю вас, ведь материнство - самое прекрасное чувство на свете", - отметили пользователи Казнета.
Напомним, прошлым летом Жания Джуринская и Данияр Хизметов впервые стали родителями. На свет появилась их дочь София.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010370-schastya-dolzhno-byt-mnogo-zhaniya-dzhurinskaya-zadumalas-o-vtorom-rebenke/