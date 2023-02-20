"Начинаю новую жизнь": певице Ерке Есмахан провели обряд "сырга салу" (видео)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певице Ерке Есмахан провели обряд надевания сережек невесте - "сырга салу". Этим радостным событием артистка поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что 38-летняя Ерке Есмахан и 26-летний певец Raim (Раимбек Бактыгереев - прим.ред.) перестали скрывать свои отношения. Они провели обряд бракосочетания по исламским канонам.

"Сегодня отец обрадовался бы. Он сидел бы с нами и благословил нас. Пусть земля тебе будет пухом, отец! Мама, живи до ста лет. Пусть Аллах дарует вам силу и энергию!

Я стала невесткой в хорошей семье. И буду невестой хорошего мужа. С благословением матери я начинаю новую жизнь. Спасибо всему казахскому народу, который молится за нас.

Я уже была замужем, познала материнское счастье, у меня есть сын, но все равно я вновь стала невестой. Девочки, какой бы ни была ваша судьба, какими бы ни были трудности, никогда не сдавайтесь! Аллах всем подарит женское счастье. Пусть каждая девушка будет счастлива так, как я сегодня!" - трогательно написала Ерке Есмахан.

"Сырға салу" Ерке Есмахан: instagram.com/erke_esmahan

Также кадрами прошедшего "сырга салу" поделилась в своем Instagram отечественная певица Мадина Садвакасова. На видео показано, как Ерке надевают сережки, озвучивают пожелания благословения и поздравляют невесту.

"Каждая девушка достойна быть счастливой. Поздравляю, Ерке Есмахан", - подписала фото Мадина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010000-nachinayu-novuyu-zhizn-pevitse-erke-esmahan-proveli-obryad-syrga-salu-video/