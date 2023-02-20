"Мужа поменяла бы": разведенная Динара Кырыкбаева высказалась о своем прошлом

Динара Кырыкбаева: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками, что изменила бы в своей жизни, передает NUR.KZ.

Отечественная артистка поговорила по душам со своими фолловерами и ответила на вопрос, что изменила бы в прошлом.

"Только мужа поменяла бы! Я стараюсь не жалеть ни о чем, но я бы вернулась в свои восемнадцать лет и сделала бы правильный выбор. Сейчас у меня все отлично! Самое главное, мое состояние мне нравится", - заявила Динара.

Подписчица певицы сообщила, что видела бывшего супруга Кырыкбаевой с молодой девушкой, на что Динара заявила, что рада за него.

"Я рада за него. Классно, что молодая", - ответила артистка.

Stories Динары Кырыкбаевой. Скрин: instagram.com/kyrykbayeva

Напомним, что Динара Кырыкбаева рассказала о своем разводе и призналась, что пока не хочет спешить со вторым браком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010028-muzha-pomenyala-by-razvedennaya-dinara-kyrykbaeva-vyskazalas-o-svoem-proshlom/