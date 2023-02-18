"Не могли найти приличного мастера?": Лопес и Аффлек сделали парные тату

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые вновь сошлись поле длительного разрыва в отношениях, сделали парные татуировки в честь Дня Святого Валентина. Однако не все поклонники оценили этот поступок и его исполнение.

Фото парных татуировок американская певица и актриса Дженнифер Лопес выложила на своей странице в Instagram.

На кадрах видна ее тату, размещенная на ребре под грудью, и тату ее мужа Бена Аффлека, которая, по всей видимости, расположена на предплечье.

Сами рисунки представляют собой инициалы пары в тонком знаке бесконечности у Джей Ло и между перекрещенных стрел у Аффлека.

Часть подписчиков знаменитости тут же кинулась поздравлять звездную пару.

"Есть что-то в том, что вы оба снова вместе, что заставляет меня чувствовать любовь", "Рада, что ты счастлива", "Почему вы, ребята, такие милые?", "Мне очень нравится татуировка!", "Это любовь", – написали они в комментариях.

Тем не менее нашлись и те, кто меньше впечатлился романтичным поступком. Критики разделились на тех, кто просто высмеивал качество выполненных рисунков, и тех, кто в целом сомневался в обдуманности подобного шага.

"Удаление татуировки в следующем году будет болезненным. Ржу не могу", "Столько денег у них на двоих, и они не могли найти приличного татуировщика? Блин, позор", "Не хочу обидеть, но после стольких разводов перманентная краска на теле, возможно, была не самым мудрым решением", – отреагировали пользователи.

Отметим, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002 по 2004 годы. Они собирались пожениться, но незадолго до свадьбы расстались.

В мае 2021 года появились новости о том, что пара снова вместе. Тогда Лопес и Аффлек отправились вместе отдыхать на горнолыжный курорт в Монтане.

Позже Бен Аффлек высказался о возобновлении романтических отношений с Дженнифер Лопес.

По его словам, он усвоил урок и теперь считает неправильным рассказывать подробности их романа публике. При этом само воссоединение с Дженнифер Лопес он назвал "красивой историей".

В июле прошлого года стало известно, что пара сыграла тайную свадьбу. При этом предложение руки и сердца Бен сделал еще весной, подарив возлюбленной кольцо с большим изумрудным бриллиантом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009618-ne-mogli-nayti-prilichnogo-mastera-lopes-i-afflek-sdelali-parnye-tatu/