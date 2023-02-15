"Ты для меня целая Вселенная": Меруерт Тусипбаева поделилась своими чувствами

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева поделилась в Instagram нежными чувствами, которые испытывает. Она оставила романтическое послание своему избраннику, передает NUR.KZ.

Напомним, Мерует Тусипбаева поведала о сокровенных чувствах. Она рассказала, что многие годы посвящает песни одному человеку.

Она также написала нежные строки избраннику своего сердца. Артистка заявила, что этот человек украсил ее жизнь яркими красками.

"Каким-то образом случилось так, что мой маленький мир крутится вокруг тебя... И ты для меня целая Вселенная", - призналась Мерует Тусипбаева своему возлюбленному в этот раз.

Сторис Меруерт Тусипбаевой. Скриншот: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Артистка также показала свои романтические подарки - воздушные шары в виде красных сердец и роскошные цветы.

Ранее Меруерт Тусипбаева заявила о том, что не против выйти замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009518-ty-dlya-menya-tselaya-vselennaya-meruert-tusipbaeva-podelilas-svoimi-chuvstvami/