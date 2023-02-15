"Ты для меня целая Вселенная": Меруерт Тусипбаева поделилась своими чувствами
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Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева поделилась в Instagram нежными чувствами, которые испытывает. Она оставила романтическое послание своему избраннику, передает NUR.KZ.
Напомним, Мерует Тусипбаева поведала о сокровенных чувствах. Она рассказала, что многие годы посвящает песни одному человеку.
Она также написала нежные строки избраннику своего сердца. Артистка заявила, что этот человек украсил ее жизнь яркими красками.
"Каким-то образом случилось так, что мой маленький мир крутится вокруг тебя... И ты для меня целая Вселенная", - призналась Мерует Тусипбаева своему возлюбленному в этот раз.
Артистка также показала свои романтические подарки - воздушные шары в виде красных сердец и роскошные цветы.
Ранее Меруерт Тусипбаева заявила о том, что не против выйти замуж.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009518-ty-dlya-menya-tselaya-vselennaya-meruert-tusipbaeva-podelilas-svoimi-chuvstvami/