"Все мои песни о нем": Меруерт Тусипбаева поведала о сокровенных чувствах

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Отечественная певица Меруерт Тусипбаева удивила своих фанатов неожиданным признанием. Она рассказала, что уже многие годы посвящает песни одному человеку, передает NUR.KZ.

Меруерт Тусипбаева написала новый пост в Instagram, где призвала бороться за свою любовь.

"Моя безответная любовь длится уже 23 года. Все мои песни о нем. Все сложно. Но жизнь этим и прекрасна. Не сдавайтесь! Боритесь за свою любовь!

Это самое прекрасное чувство, дарованное Всевышним! Пусть это и безответно, но полюбить по-настоящему дано не каждому. Только избранным", - отметила она, добавив, что жизнь влюбленного человека, словно радуга, где есть краски разных цветов.

Подписчики отметили, что восхищаются стойкостью и открытостью Меруерт.

"Вы мужественная и женственная", "Мир без любви пуст", "Вы такая романтичная. Любим вас", "Нежная, ранимая вы наша, а главное, справедливая", "Что это за мужчина, который не отвечает на чувства такой прекрасной женщины?", "Будьте счастливы, Меруерт ханым", "Вы правы, любить по-настоящему - это счастье", "Мы вас так любим", - отметили преданные фанаты.

Напомним, Меруерт Тусипбаева рассказала о своих отношениях со свекровью. Она также посвятила нежные строки избраннику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970330-vse-moi-pesni-o-nem-meruert-tusipbaeva-rasskazala-o-sokrovennyh-chuvstvah/