"Сердце в моем сердце": Меруерт Тусипбаева посвятила нежные строки избраннику

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Отечественная певица Меруерт Тусипбаева в День благодарности, отмечаемый в Казахстане 1 марта, решила поблагодарить своих близких. Она также посвятила трогательные строки избраннику своего сердца, передает NUR.KZ.

Артистка поздравила всех с наступлением весны. День благодарности она начала с нежных строк.

"Во-первых, я хочу поблагодарить свою маму. Если бы я снова родилась, то, не задумываясь, выбрала бы свою маму - Рымкеш Толегенкызы. Я хочу также сказать спасибо своему единственному сыночку, дарованному мне Богом. Мой сын вырос очень хорошим человеком, слава Всевышнему, будь жив-здоров, моя золотая рыбка.

В-третьих, благодарю сердце в моем сердце. Спасибо, солнце мое. За то, что ты появился вовремя, за то, что ты вернулся в мою постную, серую жизнь (где было многое фальшиво) и разукрасил ее всеми цветами радуги. Я благодарна тебе за все!" - написала она, добавив хештег "как долго я тебя ждала".

Разумеется, певица не могла не поблагодарить своих подписчиков.

"Вам, мои читатели, хочу выразить особую благодарность. За то, что читаете мои посты, сопереживаете, возносите мои хорошие стороны, не замечаете плохие, безмерно вас за это благодарю", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958783-serdtse-v-moem-serdtse-meruert-tusipbaeva-posvyatila-trogatelnye-stroki-izbranniku/