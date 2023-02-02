"Стал называть папой": Байзакова рассказала об отношениях сына с ее мужем (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова устроила вечер откровений со своими подписчиками в соцсети. Вопросы касались ее личной жизни, на которые Айжан ответила без утайки, передает NUR.KZ.

Ранее Айжан Байзакова рассказала о своих планах в браке. Однако вопросов у ее подписчиков все еще много. Блогера спросили, хотят ли они с мужем второго ребенка.

"Подозреваю, что это кто-то из наших родственников. Хочу раз и навсегда ответить на этот вопрос. Наверное, все переживают, что происходит, Айжан - чайлдфри или что. Мы по этому поводу особо не паримся. Как даст Бог, так даст", - ответила Айжан.

Подписчики поинтересовались, называет ли маленький Алан ее мужа папой.

"Кстати, последнюю неделю стал называть папой. Алан у нас очень смышленный, тьфу-тьфу. Он сам взял все в свои руки и спросил моего мужа: "Я могу называть тебя папой?".

Муж сказал: "Конечно, можешь". Он еще сказал: "У меня много апашек, много аташек, у меня же может быть два папы". Вот, интересно, да? Теперь называет. Мне, конечно, сначала было непривычно. Сейчас я свыклась с этим", - отметила блогер.

Айжан спросили, как бы она отнеслась к тому, если ее сын будет называть будущую жену своего отца мамой.

"Дай Аллах, если его отец найдет хорошую жену, которая будет относиться к моему сыну как мать, будет его любить. Если он захочет называть ее тоже мамой, почему нет. Я буду даже рада, честно", - заявила Айжан.

Напомним, в октябре прошлого года Байзакова и ее муж сыграли пышную свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007782-stal-nazyvat-papoy-bayzakova-rasskazala-ob-otnosheniyah-syna-s-ee-muzhem-video/