"Хочу быть вредной и мерзкой беременяшкой": Байзакова рассказала о своих планах в браке

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса Айжан Байзакова озвучила свои планы, а также вспомнила, какой образ жизни вела, когда была беременна первым и пока единственным своим ребенком, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан уже строит планы на рождение второго ребенка. В частности, она озвучила, как она планирует провести свою беременность.

"Сегодня сразу четыре съемки в разных частях города. В первую беременность я много работала, в этот раз я сказала мужу, что, если забеременею, на девять месяцев я отменю все съемки, хочу быть вредной и мерзкой жирной беременяшкой. А пока надо пахать", - высказалась инстадива.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Напомним, ранее мы писали, что Байзакова пожаловалась на то, что рождение ее сына не принимал никто, кроме ее семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005040-hochu-byt-vrednoy-i-merzkoy-beremenyashkoy-bayzakova-rasskazala-o-svoih-planah-v-brake/