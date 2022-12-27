Видео встречи Мейржана Туребаева с детьми довело до слез Казнет

Мейржан Туребаев с дочерью. Кадр видео: instagram.com/dana_yesseyeva

Дана Есеева опубликовала видео воссоединения Мейржана Туребаева с детьми. Кадры долгожданной встречи растрогали пользователей соцсети до слез, передает NUR.KZ.

"Дома. Рядом с мамой, с детьми. Он с семьей. Впереди основной суд, в котором Мейржан будет участвовать из дома. Работа адвокатов продолжается. Нам остается только молиться и надеяться на справедливый суд.

Спасибо вам за теплые пожелания, миллион репостов и личных сообщений! Мы чувствуем вашу поддержку, благодарю вас! Дети приготовили этот плакат 8 месяцев назад", - написала многодетная мать в своем Instagram.

На опубликованных ею кадрах показаны моменты встречи Мейржана с детьми и другими членами семьи, а также плакат с рисунками детей и словами "С возвращением, папа! Вы незаменимый папа. У тебя золотое сердце".

Видео взято со страницы Даны Есеевой в Instagram.

"Сижу, смотрю, реву! Пусть все будет хорошо", "Наконец -то, плачу. Я так ждала этого момента", "Невозможно смотреть без слез", "Плачу от радости за вас", - написали растроганные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003251-video-vstrechi-meyrzhana-turebaeva-s-detmi-dovelo-do-slez-kaznet/