Нурболат Абдуллин и его супруга провели гендер-пати (видео)

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин и его супруга провели гендер-пати. Фанаты принялись поздравлять звездную семью с предстоящим пополнением, передает NUR.KZ.

Видео гендерной вечеринки супруга Нурболата Абдуллина разместила в своем Instagram.

"Знаю, что вы ждете. Мы сначала не хотели делать такую вечеринку. Но Шахназ и Табигат все плакали и спрашивали, когда мы будем лопать шарик.

Да к тому же спорили, одна говорила, что будет братик, другая, что сестренка. Я сказала, чтобы они не плакали, а сама прослезилась за два часа до съемок видео. Конечно, для матери нет разницы, кто у нее родится - дочь или сын.

Потому что Всевышний наградил мать сердцем, наполненным любовью. Мать не делит своих детей и любит всех. Путь Аллах даст нашему третьему ребенку возможность родиться и вырасти в счастливой семье", - написала Фарида.

Супруги все еще держат интригу, на черно-белом видео не видно, какого цвета конфетти посыпались из лопнувшего шара с надписью "Нурбуллин или Нурбуллина".

Подписчики поздравили их с предстоящим пополнением и пожелали Фариде легких родов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999179-nurbolat-abdullin-i-ego-supruga-proveli-gender-pati-video/