"Как можно быть таким красивым": обнаживший торс Нурболат Абдуллин взбудоражил поклонниц

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин поделился с подписчиками фотографиями, на которых он позирует с обнаженным торсом. Кадры не оставили равнодушными поклонниц артиста, передает NUR.KZ.

Музыкальный исполнитель отправился на отдых, для которого выбрал Мальдивские острова. Снимки из отпуска он опубликовал в своем Instagram.

"30 градусов C", - похвастался Абдуллин.

Поклонники похвалили певца за то, что он выбрался в отпуск, и пожелали ему приятного отдыха.

"Хорошего отдыха, красавчик. Молодец, живешь красиво", "Как можно быть таким красивым", "Хорошенько загори там", "Молодец, наслаждаешься плодами своего труда?", "Забыли свою бритву в Казахстане?", "Дядя Нурболат - качок", "Молодец, правильно сделали, а то всегда с полурасстегнутой рубашкой ходите. Хорошего отдыха. Пусть и у нас будет такое", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005807-kak-mozhno-byt-takim-krasivym-obnazhivshiy-tors-nurbolat-abdullin-vzbudorazhil-poklonnits/