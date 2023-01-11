"Вы наш Маугли Мальдивский": Волочкова на пальме пожаловалась на "злых и завистливых особей"

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает нежиться на Мальдивах, дразня подписчиков фотографиями на фоне моря. После очередной порции язвительных комментариев от них артистка пожаловалась на "злых и завистливых особей", передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что прикрывшая грудь лишь руками Волочкова вызвала хейт в соцсети.

По всей видимости, балерине надоело читать комментарии недоброжелателей, и она решила посвятить им пост в Instagram.

"Почему-то, когда я уезжаю отдыхать на элитный и дорогой курорт, сразу появляется еще большее множество злых и завистливых особей. Хотелось залезть от смеха на пальму, но я решила этого не делать. Мне просто пофигу. Неужели это не ощущается? Мне просто офигенно, мои золотые! Эту тайну вы не разгадаете. Сама открою в день рождения 20-го января. Я тут еще долго понежусь", - написала Анастасия.

Однако ее пост вызвал новую порцию насмешек.

"А ведь кроме "завистливых" подписчиков никого-то у вас и нет, по сути", "То ,что спите на дереве, и так мы все поняли давно. Даже шезлонг не выдали, чтоли? Вы наш Маугли Мальдивский", "Слова "дорогой курорт" намного чаще прозвучали, чем "завистливые люди, отдых, счастье" и т.д. Голос у вас типа добрый и приятный, и вы типа такая добродетель, но, похоже, это совсем не так. Жаль", - написали подписчики.

Ранее она обещала, что после 20-го января отправится со своим избранником в Лапландию, где они сыграют свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004978-vy-nash-maugli-maldivskiy-volochkova-na-palme-pozhalovalas-na-zlyh-i-zavistlivyh-osobey/