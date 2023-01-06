"Мое сердце разорвалось на части": Байзакову растрогал признанием маленький сын

Айжан Байзакова с сыном. Фото: instagram.com/alanssultan

Казахстанский блогер Айжан Байзакова, недавно вышедшая замуж, поразмышляла о том, насколько мудры дети, которые часто учат взрослых простым истинам. Она призналась, что слова маленького сына Алана растрогали ее, передает NUR.KZ.

Айжан рассказала, что в последние дни немного переживала из-за работы. Однако слова сына заставили ее задуматься над смыслом жизни.

"Алан сейчас говорит нам: "Вы лучшие родители". Мое сердце разорвалось на части. Дети иногда говорят вещи, которые не каждый взрослый скажет.

Приоритет - семья. Никакие деньги, никакой авторитет, ничего нет важнее этого. Много ошибок мы делаем в течение жизни, где-то можем родителей обидеть, братьев, сестер, не подумав, на эмоциях.

Дети напоминают нам, что нужна только любовь и больше ничего", - написала Айжан в сторис Instagram.

Сторис Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Напомним, недавно Айжан Байзакова и ее муж сыграли пышную свадьбу. Блогер рассказала о планах на второго ребенка и местожительстве трехлетнего сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004363-moe-serdtse-razorvalos-na-chasti-bayzakovu-rastrogal-priznaniem-malenkiy-syn/