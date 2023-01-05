"Дом там, где вы": Абай Асылхан растрогал фанатов теплыми семейными снимками

Абай Асылхан и Жанель Макажан с детьми. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Молодой казахстанский актер Абай Асылхан, сыгравший главную роль в сериале "Аппақ келін", поделился теплыми семейными фотографиями и растрогал своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Абай Асылхан признался, что они с домочадцами стали реже проводить семейные вечера, так как он без устали работает над своим проектом.

"Доча сказала, что ей не хватает наших семейных посиделок за столом, за просмотром фильмов, не хватает внимания, разговоров и поддержки.

Тут пришло осознание, что нужно это исправлять. На фото один из наших семейных вечеров.

Если давно не проводили время с семьей и детьми, хочу сказать, что пришло время, не откладывайте это, сделайте сегодня семейный вечер! Дом там, где вы, моя любимая семья", - написал он в Instagram.

Теплые семейные фотографии пришлись по душе его фанатам.

"Вы прекрасная семья, пусть Аллах подарит вам ребенка", "Пусть и мне встретится такой муж, как вы", "Доча похожа на вас", "Будьте счастливы", - отметили фанаты.

Ранее Абай Асылхан восхитил соцсети трепетным отношением к детям жены, которых считает своими. А Жанель Макажан назвала причину развода с первым мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004239-dom-tam-gde-vy-abay-asylhan-rastrogal-fanatov-teplymi-semeynymi-snimkami/