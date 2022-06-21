"Лопнуло мое терпение": актриса Жанель Макажан назвала главную причину развода с первым мужем

Жанель Макажан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Актриса Жанель Макажан рассказала, по какой причине развелась со своим первым мужем, отцом своих двоих детей. По словам артистки, дело не обошлось без вмешательства его родителей, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Жанель в Instagram об основной причине ее развода с первым супругом.

"Лопнуло мое терпение. Слабохарактерность моего бывшего мужа и его родители. В первом браке я не знала свою родную свекровь, но она часто мне снилась, гладила меня по голове во сне. Обнимала меня со слезами на глазах.

Наяву моя свекровь совершенно не соответствовала доброму образу. Таков наш менталитет, сколько родителей не считают своих невесток за человека, сколько мужчин не могут нести ответственность за свою семью, у скольких женщин не хватило терпения и они ушли", - высказалась Макажан.

По мнению актрисы, такая проблема была не только в ее браке.

"Много семей бы не распалось, если бы не вмешивались родственники. Но я сделала свой выбор и ушла, о чем не жалею", - заявила она.

Story Жанель Макажан. Скрин: instagram.com/janellemakajan

По словам Жанель, ее дети общаются со своим отцом.

"Но полноценную любовь, заботу и обеспечение они получают от любимого папы Абая. Вот такая реальность", - объяснила актриса.

Жанель Макажан с семьей. Скрин: instagram.com/janellemakajan

При этом знаменитость призналась, что не все в отношениях со вторым мужем было гладко.

"Конечно, были трудности. Вы не думайте, что связь между двумя должна быть только идеальной. Ни у кого нет идеальных отношений. Мы еще притираемся, есть ссоры, недопонимания. С моим доверием так вообще тяжело. Но мы работаем вместе над нашими отношениями. Главное - между нами есть огромное уважение, любовь, ценность друг друга и поддержка", - написала Жанель.

Жанель Макажан и Абай Асылхан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974931-lopnulo-moe-terpenie-aktrisa-zhanel-makazhan-nazvala-glavnuyu-prichinu-razvoda-s-pervym-muzhem/