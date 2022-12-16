"Мы – семья": бывшая и нынешняя жены Брюса Уиллиса устроили больному актеру вечеринку

Брюс Уиллис в окружении родных. Фото: instagram.com/demimoore

Бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур и его нынешняя супруга Эмма Хеминг устроили для больного афазией актера праздничную вечеринку в преддверии Рождества.

Деми Мур поделилась в своем Instagram-аккаунте теплыми кадрами с этой вечеринки.

"Мы – семья! Приступаем к праздничному забегу!" – написала актриса под фотографиями.

Близкие Брюса Уиллиса, которому в этом году поставили страшный диагноз, собрались за праздничным столом. На опубликованных фото можно увидеть детей Уиллиса от двух браков, а также Деми Мур и Эмму Хеминг.

Брюс Уиллис в окружении родных. Фото: instagram.com/demimoore

Стоит отметить, что экс-супруга поддерживает актера и его жену после того, как врачи поставили ему неутешительный диагноз. Болезнь сплотила семью.

Брюс Уиллис в окружении родных. Фото: instagram.com/demimoore

Подписчики поздравили актеров с предстоящими праздниками и пожелали Брюсу Уиллису здоровья.

"Красивая семья", "С Рождеством! Приятно видеть счастливого Брюса на фото", "Как же приятно видеть вас всех вместе", "Молюсь за здоровье Брюса", — писали поклонники.

Напомним, что в марте этого года Брюс Уиллис заявил о завершении карьеры из-за состояния здоровья. Официальное заявление от имени всей семьи Уиллиса опубликовала супруга актера Эмма Хеминг. Его бывшая жена Деми мур поддержала экс-супруга.

После появления новостей о болезни Уиллиса организаторы антипремии "Золотая малина" решили отозвать награду Брюса Уиллиса в специальной категории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001554-my-semya-byvshaya-i-nyneshnyaya-zheny-bryusa-uillisa-ustroili-bolnomu-akteru-vecherinku/