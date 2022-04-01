Организаторы антипремии "Золотая малина" отзовут награду Брюса Уиллиса после сообщения о болезни актера

Брюс Уиллис. Фото: Roy Rochlin/Hand in Hand/Getty Images

Организаторы антипремии "Золотая малина" решили отозвать награду Брюса Уиллиса в специальной категории после новостей о его болезни, из-за которой он прекращает актерскую карьеру, передает IndieWire.

В этом году организаторы антипремии "Золотая малина", которой награждают за худшие достижения кинодеятелей Голливуда, решили в шутку создать специальную категорию для Брюса Уиллиса.

Название номинации - "Худшее выступление Брюса Уиллиса в фильме 2021 года". Актеру дали "награду" за роль в научной фантастике "Звездный рубеж".

А недавно супруга Брюса Уиллиса от имени всей семьи опубликовала в соцсетях сообщение о том, что звезда "Крепкого орешка" завершает карьеру в кино. Ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на когнитивные способности.

"Золотую малину" еще называют пародией на "Оскар". Церемонию в 1980 году учредил писатель Джон Уилсон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963149-organizatory-antipremii-zolotaya-malina-otzovut-nagradu-bryusa-uillisa-posle-soobscheniya-o-bolezni-aktera/