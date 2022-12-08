Улетевшей на отдых в одиночестве Супермамасите пришлось оправдываться перед детьми (видео)
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Казахстанская блогерша Алия Байтугаева рассказала, что вновь собирается за границу в одиночестве. Из-за своей поездки Супермамасите пришлось оправдываться перед собственными детьми, передает NUR.KZ.
Ранее блогерша показала, как в сари зажигательно станцевала с женщинами Непала. А позже Алия отправилась в Индию.
Куда она собирается на этот раз, Супермамасита пока не рассказала. Однако показала в Instagram купальник, который взяла в путешествие.
"Меня будоражат путешествия. Когда мысленно уже улетела и валяешься на шезлонге. Сегодня я улетаю и исчезну на несколько дней. Хочу привести душу в порядок и наконец подумать о том, что я у себя есть", - пояснила Алия.
Однако сыновья инстадивы оказались немного обижены ее отлетом и тем, что их мама будет отдыхать одна.
"Нет! Я не буду отдыхать! Я буду работать! Я не вру! Честно! Я один день там отдохну, потом все это время буду работать", - пришлось убеждать Супермамасите детей.
Она также отметила, что дети заставляют ее чувствовать себя виноватой.
Следующую Stories Алия опубликовала уже из самолета - как оказалось, блогерше предстоял перелет в 7-8 часов рядом с каким-то мужчиной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000655-uletevshey-na-otdyh-v-odinochestve-supermamasite-prishlos-opravdyvatsya-pered-detmi-video/