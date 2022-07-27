Супермамасита в сари зажигательно станцевала с женщинами Непала (видео)

Супермамасита в Непале. Кадр из видео: instagram.com/super.mamasita

Казахстанский блогер-миллионник Алия Байтугаева, известная как Супермамасита, поделилась кадрами своего пребывания в Непале. Инстадива зажигательно станцевала в кругу местных жительниц и восхитила своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Алия отметила, что ей очень нравится открывать для себя что-то новое.

"Казашка в Катманду. Но все думают, что я непалка. Живу каждый день как последний! Расширяю кругозор! Иду в новое!

Вот ради этих эмоций и стоить жить!" - подписала Алия видео, размещенное на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Ее веселый танец прокомментировали подписчики.

"Такая бешенная энергетика", "Как всегда, навела суету", "Красотка Мамасита", "Очень круто за вами наблюдать", "Как своя там", "Очень похожа на индианку с индийского кино", "Вам идет сари", "Казахстан рулит", "Круто получилось", - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980482-supermamasita-v-sari-zazhigatelno-stantsevala-s-zhenschinami-nepala-video/