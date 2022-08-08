Отправившаяся в Индию Супермамасита подвергла себя смертельному риску (видео)

Супермамасита. Кадр видео: instagram.com/super.mamasita

Блогерша Алия Байтугаева отправилась в Индию, где поразилась тому, как живет часть населения. Она также призналась, что едва не попрощалась в жизнью, когда взяла в руки корзинку со змеей, которая неожиданно потянулась к ней, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Супермамасита показала, как решила снять видео со змеей, однако пресмыкающееся неожиданно потянулось к ней. Чем закончилось взаимодействие с рептилией, Алия не показала.

"Я чуть не попрощалась с жизнью", - заявила звезда соцсетей.

Алия также призналась, что испытала шок от того, как живет часть населения в Индии.

"Это "Старый Дели", где живут 50% нищих, в основном приехавшие из Бангладеша. Поразило то, что бедные сидят семьями прямо на земле, с маленькими малышами, которые лижут асфальт. Беременеют они от кого попало и часто даже не знают имени отца ребенка. Дети бесхозные, грязные, с явным проявлением рахита, голодные, без трусов и тапок. Для меня это было настоящим культурным шоком. В моей душе безграничная жалость к деткам и презрение к таким родителям!" - высказалась блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1982214-otpravivshayasya-v-indiyu-supermamasita-podvergla-sebya-smertelnomu-risku-video/