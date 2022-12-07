"При них не могу ходить без платка": сестра Торегали Тореали об уважении к родителям мужа

Дина Тореали и Ернар Мусабай. Фото: instagram.com/tattti_kyz

19-летняя сестра Торегали Тореали, которая недавно вышла замуж, ответила на вопрос о калыме и рассказала, как изменилась ее жизнь после замужества, передает NUR.KZ.

В середине ноября Дина Тореали вышла замуж. Ее избранником стал Ернар Мусабай. Перед свадьбой девушке провели роскошный "ұзату той".

Сестра Торегали Тореали ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. У девушки в этой соцсети больше полумиллиона читателей.

Ее спросили, почему она носит платок, когда приезжает в отчий дом.

"Многие подписчики об этом написали. Я ездила домой вместе со свекром и свекровью. При них я не могу ходить без платка", - призналась новоиспеченная келин.

Она также ответила, думает ли покрыть голову платком, как ее сестра и невестка.

"Даже ответить на этот вопрос трудно, тем более принять такое решение. Не скрою, что мечтала о платке, когда училась в школе. Но для этого нужна большая вера. Это не игрушка и это нелегко. А перед девушками, покрывшими голову платком, я преклоняюсь", - отметила она.

Сторис Дины Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Дину спросили, дают ли калым за девушку, которая еще не успела получить диплом.

"Да, прикинь. Мой калым еще больше, чем у девушек, которые учились", - заявила она.

Сестренка Торегали также дала совет подписчицам, которые только собираются замуж. Дина отметила, что в замужестве нет ничего страшного.

"Хочу сказать, что ты продолжаешь жить так же, как и до свадьбы. Но меняется твоя роль в жизни. Не стоит все усложнять и зря переживать. Большим плюсом для тебя станет умение готовить", - рассказала молодая келин.

Сторис Дины Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000527-pri-nih-ne-mogu-hodit-bez-platka-sestra-toregali-toreali-ob-uvazhenii-k-roditelyam-muzha/