"Красивая пара получилась бы": Жанар Дугалова и Ернар Садирбаев сняли клип

Жанар Дугалова и Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанские артисты Жанар Дугалова и Ернар Садирбаев спели в дуэте и сняли совместный клип. Об этом стало известно из публикации Жанар в соцсети. Фанаты заявили, что исполнители могли бы стать красивой парой, передает NUR.KZ.

Певица опубликовала фото с финалистом шоу "Голос" Ернаром Садирбаевым, известным как Amre и Беркут.

"Скоро вы увидите наш клип на новую песню, исполненную в дуэте. Надеемся, что вам понравится", - сообщила Жанар Дугалова в своем Instagram.

Поклонники, обрадованные замечательной новостью, отметили, что молодые люди очень подходят друг другу.

"Вы так хорошо смотритесь, красивая пара получилась бы, хотелось бы видеть вас вместе", "Показалось, кольцо надевает", "Думала, предложение делает", "Ждем с нетерпением, давно не видели Жанар", "Самый лучший дуэт", "Я так обрадовалась, думала, что женятся", "Будьте парой, так классно смотритесь", "Самые красивые и талантливые", - гласят комментарии под постом артистки.

Ранее Ернар Садирбаев признался, что его сердце свободно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1992671-krasivaya-para-poluchilas-by-zhanar-dugalova-i-ernar-sadirbaev-snyali-klip/